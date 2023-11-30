В стране и мире Жителям Арктической зоны станет доступна ипотека под 2% Ян Брацкий Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет шесть миллионов рублей. © Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку"», - говорится в сообщении, передает «360». Таким образом, жителям Арктической зоны станет доступно оформление 2% кредитов на покупку или строительство жилья. Участниками программы могут стать педагоги и медицинские работники, проработавшие в Арктической зоне не менее пяти лет, а также молодые супруги (не старше 35 лет), одинокие родители с детьми до 18 лет включительно, получившие участки по программе «Гектар», а также участники региональных программ трудовой мобильности. Экспертное мнение и аналитика