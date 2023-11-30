Жителям Арктической зоны станет доступна ипотека под 2%
Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку"», - говорится в сообщении, передает «360».
Таким образом, жителям Арктической зоны станет доступно оформление 2% кредитов на покупку или строительство жилья. Участниками программы могут стать педагоги и медицинские работники, проработавшие в Арктической зоне не менее пяти лет, а также молодые супруги (не старше 35 лет), одинокие родители с детьми до 18 лет включительно, получившие участки по программе «Гектар», а также участники региональных программ трудовой мобильности.