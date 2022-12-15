Путин: льготная ипотека будет продлена до июля 2024 года с увеличением ставки до 8%

Глава государства предложил в новых регионах России предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал о серьезных изменениях в ипотеке.

Так, механизм льготной ипотеки будут сворачивать, но плавно, заявил российский лидер. Она будет продлена до июля 2024 года, при этом ставка увеличится до 8%.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», - сказал российский лидер.

Также власти расширят доступ к семейной ипотеке под 6%, в следующем году она будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли совершеннолетия.

Кроме того, Путин предложил, чтобы жители новых регионов нашей страны могли брать ипотеку под 2% на новостройки - это является льготной ставкой.