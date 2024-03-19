Мутко заявил, что за 5 лет льготную ипотеку взяли более 3 млн семей

Около 3,2 млн российский семей с 2019 года оформили ипотеку по одной из льготных программ с господдержкой. Об этом сообщил гендиректор государственной компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече сенаторами с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

«За пять лет около 3,2 млн семей получили поддержку практически на 10,8 трлн рублей. В 2023 году - это 1,1 млн семей на 4,8 трлн рублей», - сказал он.

По его словам, была проделана огромная работа - вовлечено около 80 финансовых институтов, также пришлось соединить работу с порталом госуслуг для учета маткапитала для погашения ипотеки. Он добавил, что 30% семей хотят в ближайшие пять лет улучшить свое жилье, и 50% - с помощью ипотеки.

«С 2000 года жилищная политика начала приобретать приоритетное значение - жилой фонд вырос до 4 трлн рублей. Обеспеченность жильем выросла с 19 квадратных метров до 29 на человека. Мы запустили механизм ипотеки, его не было с 2000 года, мы его развивали», - сказал он.

Мутко добавил, что на данный момент ведется работа по модернизации семейной ипотеки.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что с 1 июля льготную ипотечную программу продлят лишь в регионах со слабым спросом.