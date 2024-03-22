Блиновской и ее супругу следствие предъявило заключительное обвинение

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру Елене Блиновской и ее мужу Алексею. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, неправомерном обороте средств платежей.

Блиновская частично признает свою вину, только по пункту об уклонении от уплаты налогов.

«По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн руб., то есть в особо крупном размере. Далее они совершили легализацию части из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей», - говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления СК РФ.

Уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, автора «Марафона желаний», было возбуждено 27 апреля 2023 года. Елену задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Блогер планировала лететь в Ташкент, но перед вылетом ей пришло сообщение с текстом «Лена, беги!».

В середине мая для погашения задолженности Блиновская заплатила 10 миллионов рублей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал эту сумму «мизерной» по отношению к 918,9 миллиона рублей, которые необходимо выплатить. Затем блогера отправили под домашний арест. Однако из-за его нарушения Блиновскую поместили в СИЗО №6 на Шоссейной улице в Москве. Позже стало известно, что сокамерниками «королевы марафонов» являются доктор наук и кандидат наук.