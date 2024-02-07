Сокамерницами Блиновской в СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук

Блогер Елена Блиновская содержится в московском СИЗО-6 в четырехместной камере вместе с учеными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки - доктор наук и кандидат наук», - заявил собеседник агентства.

По словам источника, сокамерницы «Королевы марафонов» впервые попали в места лишения свободы. Также он заявил, что чаще всего соседей подбирают так, чтобы избежать конфликтов среди сокамерников.

Ранее адвокат Наталия Сальникова рассказала об условиях содержания Блиновской в СИЗО. С ее слов, никаких нарушений в отношении предпринимателя нет, условия содержания соответствуют требованиям действующего законодательства. Юрист добавила, что сейчас ни один изолятор не пойдет на нарушение содержания подследственных по делам с общественным резонансом.

В конце января в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что Елене Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Ее поместили в СИЗО-6 на Шоссейной улице в Москве, где она пробудет до 26 апреля 2024 года.