Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО-6 в Москве

Блогера Елену Блиновскую поместили под стражу в СИЗО №6 на Шоссейной улице в Москве, где она пробудет до 26 апреля текущего года. Об этом в понедельник вечером сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Напомним, изначально блогера, наиболее известного по «марафонам желаний», поместили под домашний арест до 26 января этого года, однако вследствие нарушения выбранной меры пресечения, сегодня Замоскворецким районным судом было решено заключить Блиновскую под стражу.

Следственный изолятор №6 также известен как женское СИЗО, или СИЗО «Печатники».