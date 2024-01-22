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Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО-6 в Москве

Согласно решению суда, заключение блогера в СИЗО будет действовать до 26 апреля текущего года.
Елизавета Кондрикова 2024-01-22 22:16:01
© Фото: moscowproc, Telegram

Блогера Елену Блиновскую поместили под стражу в СИЗО №6 на Шоссейной улице в Москве, где она пробудет до 26 апреля текущего года. Об этом в понедельник вечером сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Напомним, изначально блогера, наиболее известного по «марафонам желаний», поместили под домашний арест до 26 января этого года, однако вследствие нарушения выбранной меры пресечения, сегодня Замоскворецким районным судом было решено заключить Блиновскую под стражу

Следственный изолятор №6 также известен как женское СИЗО, или СИЗО «Печатники».

#арест #налоги #замоскворецкий суд #СИЗО-6 #елена блиновская
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