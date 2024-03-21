Пентагон: Украина вынуждена принимать решения об отводе войск без помощи США

Руководство ВСУ принимает «трудные и жесткие» решения об отводе войск в интересах укрепления своей обороны из-за пробуксовки процесса выделения помощи Украине в Конгрессе США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы знаем, что Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определенных районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии», - цитирует ТАСС слова Сингх, сказанные ей на брифинге для журналистов.

Она вновь выразила приверженность Вашингтона поддержке киевского режима и отметила, что для недопущения неудачи Киева требуется помощь Конгресса. На данный момент Пентагон не может предоставить Украине необходимое вооружение.

Накануне стало известно о необъявленном визите в Киев советника США по национальной безопасности Джейка Салливана. Тайная поездка была сделана для того, чтобы подтвердить Украине поддержку США. А также с целью повлиять на Конгресс США, чтобы он одобрил запрос на военную помощь Украине.

Ожидается, что в марте-апреле республиканцы одобрят финансирование нового пакета помощи Украине объемом 60 миллиардов долларов.