CNN: республиканцы могут одобрить выделение Киеву $60 миллиардов в марте-апреле

Спикер Палаты представителей США в марте-апреле может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что Майк Джонсон совсем недавно встречался с коллегами, продвигающими идею нового двухпартийного проекта.

«Майк Джонсон еще не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него, заявив коллегам, что им необходимо сначала завершить разработку закона», - отмечается в публикации.

Напомним, ранее в администрации президента Джо Байдена признали, что нет способов обойти Палату представителей и предоставить Киеву обещанный пакет военной помощи. В Белом доме подчеркнули важность вопроса, так как «для украинцев его экстренность растет с каждым днем», и последствия «уже видны на картах».

Законопроект о бюджете, предусматривающий помощь Украине, в США не могут согласовать с осени 2023 года. Причиной этого стали разногласия между демократами и республиканцами. Последние требуют от Джо Байдена ужесточить контроль на границе в обмена на выделение средств Киеву.