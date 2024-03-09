В Конгрессе США разрабатывают пакет помощи Киеву в форме кредита

В Конгрессе США республиканцы разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, часть которой могут предоставить в виде кредита. Над ним работают спикер Палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов, которые имеют отношение к нацбезопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.

«Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита», - утверждается в публикации.

В качестве залога, считает глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, могут быть использованные замороженные российские активы.

Ранее стало известно, что республиканцы могут одобрить выделение Киеву 60 миллиардов долларов. Это может произойти в марте-апреле. Напомним, законопроект о бюджете, предусматривающий помощь Украине, не согласовывают с осени 2023 года.

Причиной этого стали разногласия в Конгрессе. Республиканцы требуют от американского президента Джо Байдена ужесточить контроль на границе с Мексикой.