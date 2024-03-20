WP узнал о целях тайного визита помощника президента США Салливана в Киев

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев, сообщает Washington Post. Тайная поездка была сделана для того, чтобы подтвердить Украине поддержку США. А также, с целью повлиять на Конгресс США, чтобы он одобрил запрос на военную помощь Украине.

«Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине», - цитирует Салливана издание.

Законопроект о бюджете, предусматривающий помощь Украине, в США не могут согласовать с осени 2023 года. Причиной этого стали разногласия между демократами и республиканцами. Последние требуют от Джо Байдена ужесточить контроль на границе в обмена на выделение средств Киеву. Ранее стало известно, что республиканцы могут одобрить выделение Киеву 60 миллиардов долларов. Это может произойти в марте-апреле.