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WP узнал о целях тайного визита помощника президента США Салливана в Киев

На Украину Салливан прибыл, чтобы подтвердить поддержку США и повлиять на Конгресс США.
Ирина Егорова 2024-03-20 22:50:01
© Фото: Al Drago - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев, сообщает Washington Post. Тайная поездка была сделана для того, чтобы подтвердить Украине поддержку США. А также, с целью повлиять на Конгресс США, чтобы он одобрил запрос на военную помощь Украине.

«Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине», - цитирует Салливана издание.

Законопроект о бюджете, предусматривающий помощь Украине, в США не могут согласовать с осени 2023 года. Причиной этого стали разногласия между демократами и республиканцами. Последние требуют от Джо Байдена ужесточить контроль на границе в обмена на выделение средств Киеву. Ранее стало известно, что республиканцы могут одобрить выделение Киеву 60 миллиардов долларов. Это может произойти в марте-апреле. 

#Украина #сша #Киев #помощь #Конгресс #Визит #Джейк Салливан #тайна
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