Кологривый рассказал, что укусил девушку, потому что был не в себе

Российский актер театра и кино Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в новосибирском баре, заявил, что укусил сотрудницу заведения, потому что был не в себе.

«Это было случайно. Я думал, что это мои товарищи, так сказать. Честное слово пионерское, это была чистая случайность, горячка и, что сказать, некрасивая ситуация. Я полностью ее признаю», - сказал он.

Артист уже извинился, но готов сделать это еще раз, ведь в таких ситуациях мужчина должен просить прощения, объяснил Кологривый.

Напомним, сегодня Никиту Кологривого арестовали на семь суток. Прокуратура просила арестовать 29-летнего актера на 15 суток. После оглашения приговора звезда российских сериалов заявил, что во время ареста планирует писать стихи. По его словам, он очень расстроился из-за того, что не увидит дочку.