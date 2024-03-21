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Кологривый рассказал, что укусил девушку, потому что был не в себе

Актер отметил, что это произошло случайно, и признал, что ситуация получилась некрасивой.
Максим Крюков 2024-03-21 13:31:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский актер театра и кино Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в новосибирском баре, заявил, что укусил сотрудницу заведения, потому что был не в себе.

«Это было случайно. Я думал, что это мои товарищи, так сказать. Честное слово пионерское, это была чистая случайность, горячка и, что сказать, некрасивая ситуация. Я полностью ее признаю», - сказал он.

Артист уже извинился, но готов сделать это еще раз, ведь в таких ситуациях мужчина должен просить прощения, объяснил Кологривый.

Напомним, сегодня Никиту Кологривого арестовали на семь суток. Прокуратура просила арестовать 29-летнего актера на 15 суток. После оглашения приговора звезда российских сериалов заявил, что во время ареста планирует писать стихи. По его словам, он очень расстроился из-за того, что не увидит дочку.

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