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Прокуратура попросила арестовать актера Никиту Кологривого на 15 суток

В суде началось рассмотрение административного дела за мелкое хулиганство.
Сергей Лебедев 2024-03-21 06:38:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: infopro54.ru

Сегодня российского актера Никиту Кологривого, который на днях утроил пьяный дебош в баре, доставили в Центральный районный Новосибирска. Там началось рассмотрение административного дела за мелкое хулиганство.

Адвокат артиста подал ходатайство о проведении заседания без представителей средств массовой информации. Просьбу поддержала сторона обвинения.

В ходе рассмотрения дела прокурор попросил арестовать Никиту Кологривого за мелкое хулиганство на 15 суток.

Напомним, минувшую ночь актер провел в спецприемнике. 

Ранее было опубликовано видео, на котором видно, что Никита Кологривый лежит на коленях у девушки, обнимая ее за шею, они разговаривают, но потом внезапно артист кусает свою собеседницу, встает, подходит сзади и заламывает ей руки.

#актер #Новосибирск #суд #Бар #никита кологривый
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