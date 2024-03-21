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Кологривый заявил, что во время ареста планирует писать стихи

По словам актера, он очень расстроился из-за того, что не увидит дочку.
Сергей Лебедев 2024-03-21 08:25:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: infopro54.ru

Актер Никита Кологривый во время ареста планирует писать стихи. Об этом он рассказал после судебного заседания, на котором рассмотрели административное дело по статье за мелкое хулиганство, сообщают наши коллеги из infopro54.ru

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое еще в голову придет», - сказал Кологривый.

Он также отметил, что расстроен приговором, так как очень хотел увидеть дочку.

Напомним, сегодня в Новосибирске суд назначил Никите Кологривому наказание в виде административного ареста на семь суток за мелкое хулиганство.

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