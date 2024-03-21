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Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в баре

В ходе судебного заседания артист признал свою вину в ненадлежащем поведении.
Сергей Лебедев 2024-03-21 07:47:01
© Фото: infopro54.ru © Видео: infopro54.ru

Сегодня в Новосибирске суд рассмотрел административное дело по статье за мелкое хулиганство в отношении Никиты Кологривого. Актеру дали семь суток ареста. Об этом сообщают наши коллеги из infopro54.ru.

В ходе заседания артист признал свою вину в ненадлежащем поведении. Он заявил, что попросил прощения у сотрудников бара, в котором устроил пьяный дебош.

Никита Кологривый просил суд отпустить его на волю. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы актера арестовали на 15 суток.

Напомним, минувшую ночь артист провел в спецприемнике, после того как накануне его задержали полицейские.

#Новосибирск #арест #суд #дебош #никита кологривый
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