В Словакии и еще нескольких странах, граничащих с Украиной, замечена массовая переброска натовской техники. На фоне резких заявлений французских властей об отправке на Украину своих солдат - все это выглядит как эскалация.

Кадры, снятые на улицах словацкого Прешова, меньше чем в 100 километрах от украинской границы, как подтверждение того, что французские военнослужащие уже рядом, спешат на помощь Киеву. Правда, самих военных не видно, а в кадре - американские танки Abrams, которые не числятся на вооружении французской армии. Пишут, что солдат Пятой республики уже видели в Румынии и Молдавии, но президент Эммануэль Макрон не спешит делать новые громкие заявления. Хотя накануне, во время визита в Марсель, его спросили напрямую: «Будет ли Франция воевать с Россией?»

«Если Украина падет, если мы решим отказаться от нее, последствия будут для нас прямыми. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать республику», - ответил Макрон.

Президенту Франции теперь очевидно приходится «следить за языком», чтобы не сболтнуть лишнего. Он так и не решился объяснить, что имел в виду, когда ранее говорил, что Париж готов проводить наземные операции на территории Украины, до сих пор не признал факты гибели французских наемников.

«Дело в том, что президент Франции Эммануэль Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности отправки такого контингента. Вряд ли речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, но то, что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах, это однозначно и это очевидно», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне глава российской Службы Внешней Разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция действительно готовит контингент для отправки на Украину, его численность составит порядка двух тысяч человек. Опровергать эту информацию, наверняка полученную из надежных источников, бросился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба - в интервью для Rai News.

«Макрон имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине. Мы никогда не просили отправлять к нам людей и боевые войска, мы гордимся нашими солдатами», - отметил глава украинской дипломатии.

Однако на французском телеканале LCI решили играть «в открытую» - и пригласили в эфир полковника Винсента Арбаретье, который прокомментировал карты со сценариями возможного размещения мобильных бригад численностью до 20 тысяч человек вдоль Днепра и границы с Белоруссией, обозначив своеобразные «красные линии». По мнению Арбаратье, все это поможет «принудить Россию к дискуссии» на равных условиях.

Обсуждая вероятность «принуждения России к дискуссии», полковник Арбаратье не стал вспоминать, как чуть больше 100 лет назад их экспедиционный корпус уже побывал в Одессе и Херсоне - в качестве интервентов, которым в итоге пришлось бежать. Однако в современной Франции есть те, кто осознает всю опасность подобных планов.

«Для Франции это крайне рискованно, это чрезвычайно опасно для французских военных, которые могут там погибнуть. Я знаю, что французы в большинстве своем против этого. Я знаю, что французские военные, которые пожелали сохранить анонимность, высказались против этого в СМИ. Сейчас каждый должен со всей твердостью высказать свое мнение: французский народ должен сказать "нет", а наши военные - найти для этого подходящий способ», - заявил лидер партии Les Patriotes Флориан Филиппо.

Схожих позиций придерживается депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен.

«Мы знаем, что переговоры по Украине идут без участия Франции и без участия Европы. Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика. Может ли Украина победить без НАТО? Ответ - нет. Должно ли НАТО вступать в войну? Мой ответ - нет», - считает политик.

Макрона с его навязчивым желанием повоевать на Украине по-прежнему не поддерживает большинство представителей других стран Евросоюза.

«Продолжаются дискуссии касательно предложения, выдвинутого Францией о возможном прямом вмешательстве войск стран ЕС в конфликт на Украине. Я также пользуюсь возможностью подтвердить, как ранее это сделал министр иностранных дел Италии, что мы выступаем против предложения об отправке войск, так как это ведет к дальнейшей эскалации», - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

И пока Франция будоражит Европу воинственными, но видимо, не очень согласованными заявлениями, личный фотограф Макрона опубликовал новые снимки, на которых президент Пятой республики яростно и мужественно колотит боксерскую грушу. Очевидно, груша Макрону сдачи дать не сможет.