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Нарышкин заявил, что Франция готовится отправить две тысячи военных на Украину

Французские военные на Украине станут легитимной и приоритетной целью для ВС РФ, подчеркнул директор СВР.
Андрей Аркадьев 2024-03-19 17:21:01
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Global Look Press

Париж готовится отправить порядка 2 000 военных на Украину на начальном этапе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова приводятся на сайте службы.

«По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», - говорится в сообщении.

По словам Нарышкина, властям Франции нет дела до гибели обычных граждан страны и озабоченностей генералитета. Он констатировал, что Париж тщательно скрывает не только данные о потерях, но и сам факт присутствия французских военных на Украине, поскольку обнародование их числа может привести к протестам в стране.

Директор СВР подчеркнул, что французы, отправленные на Украину, станут приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС РФ.

#Франция #Украина #Сергей Нарышкин #свр
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