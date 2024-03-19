Нарышкин заявил, что Франция готовится отправить две тысячи военных на Украину

Париж готовится отправить порядка 2 000 военных на Украину на начальном этапе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова приводятся на сайте службы.

«По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», - говорится в сообщении.

По словам Нарышкина, властям Франции нет дела до гибели обычных граждан страны и озабоченностей генералитета. Он констатировал, что Париж тщательно скрывает не только данные о потерях, но и сам факт присутствия французских военных на Украине, поскольку обнародование их числа может привести к протестам в стране.

Директор СВР подчеркнул, что французы, отправленные на Украину, станут приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС РФ.