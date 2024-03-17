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Макрон счел возможным проведение операций против России

Президент Франции счел, что сила страны заключается в возможности провести наземную операцию против РФ.
Никита Черненко 2024-03-17 09:31:01
© Фото: Cristel, XinHua, Globallookpress

Франция может в какой-то момент провести операцию на Украине против российских войск. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Parisien.

По мнению президента, страны Европы должны быть готовы к любым сценариям, и сила Франции заключается в том, что вооруженные силы страны «могут провести наземную операцию». Он также заявил о поддержке линии Парижа «отнюдь не малыми» государствами.

«Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», - утверждает Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Франция не планирует проводить наступательные операции против России. Он добавил, что официальный Париж не намерен идти путем эскалации, и в то же время у них нет лимитов по поддержке киевского режима вплоть до окончания конфликта на Украине.

#Россия #Франция #Украина #Эмманюэль Макрон #наземная операция #Отправка войск на Украину
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