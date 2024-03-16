Политик Филиппо призвал французов выйти на марш против «Макрона Безумного»

Французский политик Флориан Филиппо призвал население в эту субботу, 16 марта, выйти на марш. Лидер партии «Патриоты» заявил, что граждане Франции должны выразить свое несогласие с направленной против России риторикой президента Эммануэля Макрона.

«После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место - в этом национальном марше против войны! <...> Мы попросим французских солдат не делать немыслимого! Давайте будем там! За свободную Францию ​​и мир! В эту субботу, 16 марта, встреча в Париже в 14:00 на площади Пале-Рояль», - приводит слова Филиппо RT.

Также лидер «Патриотов» выразил мнение, что всем не проголосовавшим против военного соглашения с Украиной необходимо паковать чемоданы и ехать на фронт.

Как сообщил Кремль 15 марта, президент Франции Макрон не против повысить вовлеченность его страны в конфликт на Украине, в то время как она косвенно уже принимает в нем участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что Москва следит за заявлениями Парижа, включая инициативу президента Франции отправить на Украину войска НАТО.

За несколько дней до этого российский президент Владимир Путин предположил, что Франция могла обидеться на Россию из-за Африки, которая «наступила на ей на хвост» на этом континенте. Путин добавил, что Россия не лезла в Африку с намерением выдавить оттуда Францию, но лидеры стран континента самостоятельно пожелали работать с Москвой.