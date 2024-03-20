Под ударом сады и школы: как живет Белгородская область под обстрелами

В момент прилета украинского снаряда в Белгороде 55-летний мужчина ехал в машине. Снаряд упал прямо на дорогу и прошил его осколками. Он погиб.

«Прилет в дорожное полотно. В это время ехал житель Белгорода - все осколки пришлись в его автомобиль. Причем он по инерции проехал, чтобы автомобиль свой с дороги убрать, припарковался. И, получается, собой закрыл людей. Успели забежать в магазин», - рассказывает боец теробороны Белгорода Руслан Шумов.

Другой снаряд разорвался неподалеку во дворе жилого дома. Там осталась воронка от чешского РСЗО Vampire. Яма очень глубокая, разлет осколков большой. В подъезде пятиэтажки выбило почти все стекла. Осколки повредили мебель и бытовую технику. Металлический столб во дворе прожгло, как масло.

«Вот два осколка, три. Пробил насквозь и остался там, в середине», - показывает местный житель пробитый холодильник.

Украинские националисты безжалостно бьют по гражданским объектам. В этот раз в зоне поражения оказались сразу три детских сада и школа. Воспитанников и учеников там не было. Власти региона объявили в образовательных учреждениях бессрочные каникулы и удаленку.

Обломки украинского снаряда чешского производства торчат прямо из асфальта. После взрыва осколки полетели в сторону детского сада и по жилым домам. Стекла выбиты, посекло рядом стоящую машину.

В приграничные населенные пункты приехал губернатор Вячеслав Гладков. Проверил, как идет завоз продуктов и лекарств, обеспечен ли пункт временного размещения в Грайвороне.

С завтрашнего дня жителям пострадавших сел начнут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Граждан освободят от уплаты услуг ЖКХ. С 22 марта начнется вывоз массовый вывоз детей из приграничных районов в Пензу, Тамбов, Калугу. Поступило порядка 9 тысяч заявок на детский отдых в других регионах. Уже ограничен въезд на обстреливаемые территории.

«Что это значит? Это значит, будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, Пограничной службы, Миноброны и администрация, которой будет определен порядок посещения своих жилых домов», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Между тем враг не прекращает попыток порваться на территорию России. Помимо обстрелов боевики начали минировать дороги с помощью квадрокоптеров, разбрасывая мины нового типа. От боеприпаса во все стороны идут нитки, стоит их задеть происходит подрыв.

За поселение часы над Белгородской областью наше ПВО сбило 13 реактивных снарядов. На усиление в Грайворонский округ прибыли бойцы Шебекинского и Белгородского батальонов самообороны - помогать обеспечивать безопасность. Для жителей открыли горячую линию с номером 122.