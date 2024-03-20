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В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов

На въезде в населенные пункты будут установлены блокпосты, контроль будут осуществлять сотрудники МВД России, Минобороны, Росгвардии и областной администрации.
Елизавета Кондрикова 2024-03-20 00:52:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Со среды 20 марта будет ограничен въезд в несколько приграничных с Украиной населенных пунктов Белгородской области, власти установят специальные блокпосты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки-Первой и Новостроевки-Второй, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты», - уточнил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

Администрация региона продолжает призывать жителей эвакуироваться, сообщает телеканал «360». Ограничения объясняются необходимостью обеспечить безопасность местных жителей на фоне обстрелов со стороны ВСУ. 

Контроль за доступом в населенные пункты будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы, Минобороны России, а также представители местной власти. Попасть в жилые дома в указанных селах можно будет только в безопасное время и только в случае необходимости.  

Накануне Гладков также сообщил о планах вывезти около 9 тысяч детей из области в другие субъекты Российской Федерации. В настоящее время ведутся переговоры с главами соседних регионов, которые могут принять у себя эвакуированных. Уже 22 марта более тысячи детей отправятся в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

#белгородская область #блокпосты #Вячеслав Гладков #ограничения на въезд
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