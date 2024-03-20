В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов

Со среды 20 марта будет ограничен въезд в несколько приграничных с Украиной населенных пунктов Белгородской области, власти установят специальные блокпосты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки-Первой и Новостроевки-Второй, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты», - уточнил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

Администрация региона продолжает призывать жителей эвакуироваться, сообщает телеканал «360». Ограничения объясняются необходимостью обеспечить безопасность местных жителей на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

Контроль за доступом в населенные пункты будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы, Минобороны России, а также представители местной власти. Попасть в жилые дома в указанных селах можно будет только в безопасное время и только в случае необходимости.

Накануне Гладков также сообщил о планах вывезти около 9 тысяч детей из области в другие субъекты Российской Федерации. В настоящее время ведутся переговоры с главами соседних регионов, которые могут принять у себя эвакуированных. Уже 22 марта более тысячи детей отправятся в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.