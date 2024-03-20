В Белгороде при падении осколков сбитого снаряда ВСУ погиб водитель автомобиля

В результате падения осколков сбитого украинского снаряда на автомобиль в Белгороде погиб мужчина, который сидел внутри транспортного средства. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, один человек погиб - мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате обстрела пострадали два человека: у 17-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины - осколочные ранения правой верхней конечности. Раненых доставили в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2.

Кроме того, повреждения получили 16 автомобилей, от ударов повыбивало окна и остекление балконов в квартирах в 12 жилых домах. Есть разрушения и на территории двух детских садов и школы. К счастью, в образовательных учреждениях детей и воспитателей не было.

Гладков добавил, что в Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны украинских боевиков в поселке Разумное различные повреждения получили семь частных домовладений и два автомобиля. На местах работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 20 марта около 11.30 мск российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Уточняется, что в небе над Белгородской областью средства ПВО перехватили 13 снарядов, выпущенных украинскими националистами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.