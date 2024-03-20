Часть школьников Белгородской области ушли на досрочные каникулы

Школьники в приграничных районах Белгородской области, в Яковлевском городском округе и региональном центре до конца недели досрочно уйдут на каникулы. Об этом сегодня заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В колледжах и вузах обучение перейдет на дистанционный формат. Кружки и секции на этой неделе пока работать не будут.

«Поверка счетчиков в Белгородском районе до 1 мая не будет выполняться», - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Напомним, с сегодняшнего дня ограничен въезд в несколько приграничных населенных пунктов Белгородской области. Контроль за доступом в них ведут сотрудники Росгвардии, погранслужбы, МВД, Минобороны России, а также представители местной власти. Попасть в свои жилые дома можно только в безопасное время и в случае необходимости.

Ограничения объясняются необходимостью обеспечить безопасность местных жителей на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков.