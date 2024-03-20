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Часть школьников Белгородской области ушли на досрочные каникулы

В колледжах и вузах обучение перейдет на дистанционный формат.
Сергей Лебедев 2024-03-20 08:57:01
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Школьники в приграничных районах Белгородской области, в Яковлевском городском округе и региональном центре до конца недели досрочно уйдут на каникулы. Об этом сегодня заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В колледжах и вузах обучение перейдет на дистанционный формат. Кружки и секции на этой неделе пока работать не будут.

«Поверка счетчиков в Белгородском районе до 1 мая не будет выполняться», - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Напомним, с сегодняшнего дня ограничен въезд в несколько приграничных населенных пунктов Белгородской области. Контроль за доступом в них ведут сотрудники Росгвардии, погранслужбы, МВД, Минобороны России, а также представители местной власти. Попасть в свои жилые дома можно только в безопасное время и в случае необходимости.  

Ограничения объясняются необходимостью обеспечить безопасность местных жителей на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков. 

#в стране и мире #белгородская область #белгород #Обстрел #Школы #губернатор #каникулы #Вячеслав Гладков
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