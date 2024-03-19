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Ми-8 МЧС РФ вылетел за выжившими при сходе лавины туристами на Камчатке

В настоящее время туристы в сопровождении спасателей уже добрались до Семеновского кордона и ожидают вертолет, сообщили в МЧС России.
Максим Крюков 2024-03-19 07:22:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Туристы с Камчатки, которые накануне попали под лавину, будут эвакуированы вертолетом Ми-8. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Борт вылетел из Елизовского муниципального района в Петропавловск-Камчатский, расстояние до которого составляет около 32 километров.

В настоящее время выжившие после схода лавины туристы в сопровождении спасателей чрезвычайного ведомства уже добрались до Семеновского кордона и ожидают вертолет.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в районе Красноармейского перевала на Камчатке на туристическую группу из 11 человек сошла лавина. Спустя несколько часов после происшествия было найдено тело туристки. Сегодня утром стало известно, что поисково-спасательная группа МЧС обнаружила тело второго туриста. Всего в операции были задействованы около 40 спасателей и волонтеров.

#Камчатка #Туристы #ЧП #Вертолет Ми-8 #эвакуация #МЧС России #сход лавины
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