На Камчатке два человека пропали после схода лавины

На Камчатке лавина сошла на туристическую группу в составе 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении МЧС. Отмечается, что два человека пропали без вести.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», - заявили в ведомстве.

В район происшествия уже выдвинулись спасатели. Они задействовали автомобили повышенной проходимости.

Напомним, в начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи лавина накрыла шесть человек. Их удалось найти и спасти. В результате инцидента никто не пострадал.