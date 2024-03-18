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На Камчатке два человека пропали после схода лавины

В район происшествия выдвинулись спасатели на автомобилях повышенной проходимости.
Сергей Лебедев 2024-03-18 08:48:01
© Фото: mchskam41, Telegram © Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке лавина сошла на туристическую группу в составе 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении МЧС. Отмечается, что два человека пропали без вести.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», - заявили в ведомстве.

В район происшествия уже выдвинулись спасатели. Они задействовали автомобили повышенной проходимости.

Напомним, в начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи лавина накрыла шесть человек. Их удалось найти и спасти. В результате инцидента никто не пострадал.

#МЧС #Камчатка #спасатели #снег #лавина #горы
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