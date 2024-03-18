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На Камчатке нашли тело туристки, попавшей под лавину

Выжившие туристы разбили лагерь для ночевки и ждут спасателей.
Сергей Лебедев 2024-03-18 13:30:01
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке обнаружили тело туристки, попавшей под лавину. Об этом в понедельник сообщили в краевом управлении МЧС. Отмечается, что сейчас три группы спасателей на снегоходах направляются к месту происшествия. Еще одна движется на лыжах.

«Из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил специалистов МЧС России в районе Семеновского кордона», - заявили в ведомстве.

Выжившие после схода лавины туристы разбили лагерь для ночевки и ждут помощь. С ними спасатели поддерживают связь.

Напомним, лавина сошла на туристическую группу из 11 человек. Двое пропали без вести.

#в стране и мире #МЧС #Камчатка #спасатели #снег #лавина #горы
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