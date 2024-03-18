На Камчатке нашли тело туристки, попавшей под лавину

На Камчатке обнаружили тело туристки, попавшей под лавину. Об этом в понедельник сообщили в краевом управлении МЧС. Отмечается, что сейчас три группы спасателей на снегоходах направляются к месту происшествия. Еще одна движется на лыжах.

«Из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил специалистов МЧС России в районе Семеновского кордона», - заявили в ведомстве.

Выжившие после схода лавины туристы разбили лагерь для ночевки и ждут помощь. С ними спасатели поддерживают связь.

Напомним, лавина сошла на туристическую группу из 11 человек. Двое пропали без вести.