Спасатели нашли тело второго туриста, погибшего под лавиной на Камчатке

Поисково-спасательная группа МЧС добралась до перевала Красноармейского на Камчатке, где накануне днем сошла лавина и погребла под собой группу из 11 туристов. На месте спасатели нашли тело второго пропавшего.

«К сожалению, мужчина обнаружен без чувств», - сообщила пресс-служба ведомства.

Девять туристов, которым удалось выжить, вместе с телом еще одной погибшей спустились ниже места трагедии и разбили там временный лагерь для ночевки. Спасатели поддерживают с туристами связь, решается вопрос с их эвакуацией, пишет Life.