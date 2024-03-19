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Спасатели нашли тело второго туриста, погибшего под лавиной на Камчатке

Работу спасателей осложняет плохая погода и опасность повторного схода лавины.
Ян Брацкий 2024-03-19 05:43:01
© Фото: mchs_official, Telegram

Поисково-спасательная группа МЧС добралась до перевала Красноармейского на Камчатке, где накануне днем сошла лавина и погребла под собой группу из 11 туристов. На месте спасатели нашли тело второго пропавшего.

«К сожалению, мужчина обнаружен без чувств», - сообщила пресс-служба ведомства.

Девять туристов, которым удалось выжить, вместе с телом еще одной погибшей спустились ниже места трагедии и разбили там временный лагерь для ночевки. Спасатели поддерживают с туристами связь, решается вопрос с их эвакуацией, пишет Life.

#Камчатка #Туристы #МЧС России #лавина
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