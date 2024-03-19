118 лет на страже глубин: в России отмечают День моряка-подводника

Профессиональный праздник 19 марта отмечают моряки-подводники. Свою историю он берет еще с царских времен, когда в 1906 году по указу императора Николая II был утвержден новый вид кораблей - потаенных.

За годы Великой Отечественной войны подводники совершили более 1 200 боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1 542 торпеды, в активных минных заграждениях поставили 1 736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника.

В средине 50-х годов прошлого века в ответ на создание Соединенными Штатами Америки подводной лодки с атомной энергетической установкой в Советском Союзе были развернуты работы, направленные на обеспечение паритета в этом направлении. Российские ученые и конструкторы справились с этой сложной задачей практически в два раза быстрее. Уже 1 июля 1958 года был поднят Военно-морской флаг на первой в России атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». К 1961 году Советский Союз уже имел 9 атомных лодок - 4 ракетных и 5 торпедных. В общей сложности в СССР было построено более 250 атомных подводных лодок различных классов.

Сейчас служба на подводной лодке - это огромная честь и достижение. Военнослужащие годами проходят обучение, постоянно совершенствуют свои навыки и находятся на постоянном дежурстве. Подводные лодки - это главная ударная сила флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью и способностью эффективно участвовать в решении стратегических задач.

В центре внимания Министерства обороны и Главного командования Военно-морского флота находится деятельность по обновлению и укреплению атомной и неатомной составляющей Подводных сил. Так, в 2023-2024 гг. предприятие «Севмаш» передало ВМФ России АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III».

Кроме того, были выведены из эллинга АПЛ «Архангельск» и «Князь Пожарский». «Адмиралтейские верфи» передали в состав неатомные подводные лодки «Можайск» и «Кронштадт».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.