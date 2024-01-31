Подлодку «Кронштадт» приняли в состав ВМФ России

Дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», построенную на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, приняли в состав Военно-морского флота России.

«Кронштадт» - самая современная российская неатомная подводная лодка. Длина подлодки 67 метров, экипаж - всего 35 человек. На церемонии главком ВМФ России Николай Евменов вручил Андреевский флаг командиру корабля. Новейший корабль, названный в честь Кронштадта - колыбели российского флота - будет служить в 161-ой бригаде подводных лодок Северного флота.

«Кронштадт» - представитель дизель-электрических подводных лодок проекта «Лада». Способна погружаться на глубину до 350 метров и находиться под водой две недели - без всплытия для подзарядки аккумуляторных батарей. Но главное - потрясающая скрытность нового корабля.

«Вооружения у него больше, погружается он глубже, плавает он быстрее и тише. Если мы говорили, что Варшавянки 636,3 это Черная дыра, то это черная дыра в квадрате, которая несет достаточно грозное оружие», - сказал главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Главная задача подлодок этого проекта - поиск и уничтожение вражеских субмарин. Через шесть торпедных аппаратов они могут производить пуски как торпед, так и крылатых ракет комплекса «Калибр». Корабль максимально автоматизирован, получил новые системы энергетики, навигации, и гидроакустики.

«Мы создали целую серию нового оборудования, более 130 единиц, которые созданы на новых принципах, которые позволили сделать этот корабль более совершенным и более боеспособным», - поделился гендиректор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит.

За последние десять лет Военно-морской флот России получил 24 подводных лодки разных проектов - в восемь раз больше, чем за прошлое десятилетие.

«Если 20 лет назад сдача каждого корабля была экзотикой, то сегодня мы по хорошему начинаем привыкать к тому, что это происходит регулярно. Практически каждый месяц флоту передается или надводный корабль либо атомная, дизель-электрическая подводная лодка», - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Новая подлодка успешно выполнила всю программу госиспытаний, подтвердив заявленные характеристики и даже стала участником главного военно-морского парада. Теперь впереди - служба в Заполярье. Вслед за «Кронштадтом» уже в этом году должны принять в состав флота подлодку «Великие луки». Всего же на Адмиралтейских верфях должны построить еще две подводных лодки этого же проекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.