Атомную подлодку «Князь Пожарский» спустили на воду в Северодвинске

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Торжественная церемония проведена под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова.

«Это знаковое событие, тем более сейчас, в это непростое время, когда наша страна ведет СВО за правое дело. Этот корабль еще одна единица, которая встанет на стражи наших морских рубежей», - сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Передать крейсер стратегического назначения в состав флота планируют до конца этого года. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ несут службу семь подлодок проекта «Борей», из них три проекта 955 4-го поколения.

Ранее в Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер «Архангельск». После проведения достроечных работ на воде субмарину «Архангельск» ждут ходовые и государственные испытания. Пройдя их, он вступит в состав ВМФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.