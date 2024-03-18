МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова ответила на заявление главы МО Британии о «сворованных выборах»

Дипломат упомянула высказывания Гранта Шаппса, который заявил, что выборы в России якобы «своровали».
Максим Крюков 2024-03-18 07:58:01
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министр обороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах».

Глава британского военного ведомства также заявил, что Лондон продолжит работать с союзниками.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Запад привык «все у всех отбирать по праву "исключительности"».

«Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», - добавила она.

Выборы президента РФ официально завершились сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области, в 21.00 по московскому времени. В этом году явка на выборах составила 74,22%, что превышает показатели 2018, 2012 и 2000 годов. Владимир Путин отметил, что это связано с теми драматичными событиями, через которые проходит Россия, подчеркнув, что граждане страны чувствуют свою важность в такой момент.

#в стране и мире #Выборы #Мария Захарова #МИД РФ #ответ #Грант Шаппс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 