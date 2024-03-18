Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министр обороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах».

Глава британского военного ведомства также заявил, что Лондон продолжит работать с союзниками.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Запад привык «все у всех отбирать по праву "исключительности"».

«Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», - добавила она.

Выборы президента РФ официально завершились сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области, в 21.00 по московскому времени. В этом году явка на выборах составила 74,22%, что превышает показатели 2018, 2012 и 2000 годов. Владимир Путин отметил, что это связано с теми драматичными событиями, через которые проходит Россия, подчеркнув, что граждане страны чувствуют свою важность в такой момент.