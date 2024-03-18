Путин: высокая явка на выборах связана с драматизмом событий, происходящих с РФ

Высокая явка россиян на президентских выборах в этом году связана с теми драматичным событиями, через которые проходит Россия, граждане чувствуют свою важность в такой момент, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

«Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна, связана с сегодняшней ситуацией», - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

Он добавил, что граждане России «сердцем» понимают, что будущее страны, ее суверенитет и безопасное развитие зависит именно от них. Особенно, подчеркнул президент, в то время, когда России приходится защищать интересы своих граждан с оружием в руках.

Напомним, в этом году явка на выборы составила 74,22%, что превышает показатели 2018, 2012 и 2000 годов. Россияне имели возможность отдать свой голос при личном присутствии в избирательном участке или удаленно. Согласно данным экзитпола, Владимир Путин лидирует на выборах с 87% голосов.