Явка избирателей в РФ превысила 70%, побив рекорд прошлых выборов президента

К 17 марта 2024 года явка избирателей на президентских выборах в России достигла 70,13%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Уточняется, что в 2018 году на выборы пришли 67,54% избирателей, в 2012 — 65,34%, а в 2000 — 68,7%.

Напомним, что голосование за выборы нового президента РФ начались в пт, 15 марта и закончатся в воскресенье 17 марта в 20:00 по московскому времени. Россиянам представлен выбор из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.