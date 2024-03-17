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Явка избирателей в РФ превысила 70%, побив рекорд прошлых выборов президента

По данным ЦИК, показатели участия превысили результаты 2012 и 2018 годов.
Глеб Владовский 2024-03-17 16:08:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

К 17 марта 2024 года явка избирателей на президентских выборах в России достигла 70,13%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Уточняется, что в 2018 году на выборы пришли 67,54% избирателей, в 2012 — 65,34%, а в 2000 — 68,7%.

Напомним, что голосование за выборы нового президента РФ начались в пт, 15 марта и закончатся в воскресенье 17 марта в 20:00 по московскому времени.  Россиянам представлен выбор из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.

#ЦИК #выборы-2024 #президентские выборы в рф #голосование-2024
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