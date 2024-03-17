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В России завершились президентские выборы

Избирательные участки в Калиниградской области закрылись самыми последними.
Глеб Владовский 2024-03-17 21:05:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Президентские выборы в РФ официально завершились сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области - самом западном регионе страны.

«В 20:00 (21:00 мск - прим.ред.) в области закрылись 563 постоянных и 6 временных участков для голосования на территории области. Также завершена работа пяти пунктов для голосования на границах с Литвой и Польшей. Начался подсчет голосов избирателей», - сообщили в местной областной избирательной комиссии.

Как сообщают в ЦИК, общая явка в избирательных комиссиях на выборах президента РФ по стране по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 73,33%.

Во всех регионах страны начался подсчет голосов избирателей.

#в стране и мире #ЦИК #выборы-2024 #президентские выборы в рф
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