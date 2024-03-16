Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории Российской Федерации.

Как пишет РИА Новости, российский дипломат заявил, что госпожа Розмари ДиКарло, тиражируя откровенные фейки про пытки на территории РФ, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель американского журналиста Гонсало Лиры от пыток киевского режима.

«Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют?», - задал вопрос Полянский.

Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что не в курсе дела о смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Заместитель руководителя пресс-службы Госдеп Ведант Пател порекомендовал обращаться в вопросами по этому поводу к властям в Киеве.

О смерти Гонсало Лиры сообщил американский журналист Такер Карлсон, который утверждал, что тот подвергается пыткам в украинской тюрьме. Сын 45-ого президента Соединенных Штатов Дональд Трамп младший фактически обвинил Зеленского в убийстве гражданина США, а также указал, что американская администрация закрыла глаза на этот эпизод.