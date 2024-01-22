В Госдепе США заявили, что не в курсе дела о смерти Лиры в украинской тюрьме

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что не в курсе дела о гибели американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Заместитель руководителя пресс-службы порекомендовал обращаться в вопросами по этому поводу к властям в Киеве, сообщает РИА Новости.

Он посоветовал обратиться по этому вопросу к украинским официальным лицам.

Сегодня Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН усомнился, что представители Запада и Украины найдут в себе мужество прокомментировать гибель журналиста Гонсало Лиры.

Ранее в Госдепе подтверждали достоверность сообщений о смерти на Украине журналиста и блогера, который имел американское и чилийское гражданство.

О смерти Лиры сообщил политический обозреватель Такер Карлсон, который до этого утверждал, что тот подвергается пыткам в украинской тюрьме. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший фактически обвинил Владимира Зеленского в убийстве американца и указал, что администрация США закрыла глаза на этот эпизод.