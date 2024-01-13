МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

Он указал, что американская администрация закрыла глаза на этот эпизод.
Владимир Рубанов 2024-01-13 05:27:01
© Фото: Gonzalo Lira, YouTube

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети Х (бывший Twitter) пост, в котором фактически обвинил Владимира Зеленского в убийстве на Украине американского блогера и журналиста Гонсало Лиры. Он указал, что администрация США закрыла глаза на этот эпизод.

«Значит, мы не преследуем наших иностранных получателей социальной помощи, таких как Зеленский, за убийство наших граждан и наших журналистов?» - написал он.

Трамп-младший отметил, что подождал бы возмущения со стороны американских СМИ, но его не будет. В Госдепартаменте США подтвердили гибель американца Лиры на Украине и пообещали предоставить консульскую помощь, но отказались сообщать подробности.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил о смерти американца. Эту информацию ему подтвердил отец Лиры. Незадолго до своей гибели журналист жаловался на плохое самочувствие и говорил об отеке легких после перенесенной пневмонии.

Гонсало Лиру задержала СБУ в мае 2023 года по подозрению в «оправдании российской агрессии на Украине» и «распространении пророссийских тезисов в социальных сетях». Позже его освободили под залог, но в июле арестовали за попытку покинуть Украину.

 

#Украина #сша #смерть #Владимир Зеленский #СБУ #Гонсало Лира #Дональд Трамп-младший
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»