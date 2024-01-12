Критиковавший Зеленского американский журналист Лира умер в украинской тюрьме

Американский журналист Гонсало Лира, который критиковал деятельность Владимира Зеленского и Джо Байдена, скончался в украинской тюрьме в возрасте 55 лет. Об этом сообщил политический обозреватель Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры.

«Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки. Несколько недель назад мы говорили с его отцом, который предсказал, что его сына убьют», - написал бывший телеведущий Fox News на своей странице в социальной сети X.

Еще в декабре 2023 года Карлсон заявлял, что с июля Гонсало Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме, при этом, по его словам, администрация Байдена это одобряет.

Данную тему также поднимал американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он задавался вопросом, почему гражданин США сидит в тюрьме на Украине после того, как Вашингтон отправил Киеву более 100 миллиардов долларов. «Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема», отмечал миллиардер.