В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Финляндии допустила постепенное открытие КПП на границе с РФ

Елизавета Кондрикова
15:12 11.12.2023
Открытие КПП на российско-финляндской границе будет осуществлено только в случае нормализации ситуации.
Глава МИД Финляндии допустила постепенное открытие КПП на границе с РФ
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Global Look Press
Читайте нас на:

Пропускные пункты на границе России и Финляндии будут открываться поэтапно, но только при условии нормализации обстановки на границе, сообщила глава финского МИД Элина Валтонен. Об этом стало известно из публикации финляндского новостного агентства STT.

«Ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное - решительно реагировать на действия России», - заявила Валтонен.

Дипломат добавила, что на восточной границе сохраняется мирная обстановка, несмотря на то что там все еще задерживаются мигранты, передает Интерфакс.

При этом Валтонен не рассказала о конкретных мерах, которые собирается принять правительство Финляндии, однако решение о работе пограничных КПП будет принято властями страны не позднее 13 декабря.  

Напомним, все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией до среды, 13 декабря. Единственным сухопутным сообщением между двумя странами остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:46 Армия
Видео
Путин и Евменов обсудили гиперзвуковые «Цирконы» на борту фрегата в Северодвинске
15:31 В стране и мире
Женщины в России живут дольше мужчин на 10 лет
15:12 В стране и мире
Глава МИД Финляндии допустила постепенное открытие КПП на границе с РФ
13:53 В стране и мире
Видео
Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради выполнения условий ЕС
13:40 В стране и мире
В Челябинске 8-летний мальчик провалился в яму с кипятком и попал в больницу
Популярное
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.