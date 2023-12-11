Глава МИД Финляндии допустила постепенное открытие КПП на границе с РФ

Открытие КПП на российско-финляндской границе будет осуществлено только в случае нормализации ситуации.

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Пропускные пункты на границе России и Финляндии будут открываться поэтапно, но только при условии нормализации обстановки на границе, сообщила глава финского МИД Элина Валтонен. Об этом стало известно из публикации финляндского новостного агентства STT.

«Ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное - решительно реагировать на действия России», - заявила Валтонен.

Дипломат добавила, что на восточной границе сохраняется мирная обстановка, несмотря на то что там все еще задерживаются мигранты, передает Интерфакс.

При этом Валтонен не рассказала о конкретных мерах, которые собирается принять правительство Финляндии, однако решение о работе пограничных КПП будет принято властями страны не позднее 13 декабря.

Напомним, все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией до среды, 13 декабря. Единственным сухопутным сообщением между двумя странами остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.