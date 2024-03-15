МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Белгорода показал последствия утреннего обстрела города

По данным градоначальника, повреждены 33 квартиры и пять частных домов.
Алексей Курильченко 2024-03-15 11:55:01
© Фото: v_v_demidov, telegram © Видео: v_v_demidov, telegram

Мэр города Белгород Валентин Демидов опубликовал кадры последствия обстрела города украинскими боевиками утром 15 марта. На снимках показаны поврежденные дома и машины. Также градоначальник пообщался с жителями.

«К этому часу есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 многоквартирных домах, пяти частных домах. На местах ЧП работают специалисты управ - они составляют стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению», - написал Демидов в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате утреннего обстрела пострадали двое местных жителей. У одного из пострадавших ушиб грудной клетки, у второго осколки стекла травмировали лицо.

По данным Министерства обороны РФ, в небе над Белгородской и Курской областями средства ПВО сбили пять беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Позже МО сообщило о семи сбитых снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью.

#в стране и мире #белгород #Обстрел #Валентин Демидов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 