Мэр Белгорода показал последствия утреннего обстрела города

Мэр города Белгород Валентин Демидов опубликовал кадры последствия обстрела города украинскими боевиками утром 15 марта. На снимках показаны поврежденные дома и машины. Также градоначальник пообщался с жителями.

«К этому часу есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 многоквартирных домах, пяти частных домах. На местах ЧП работают специалисты управ - они составляют стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению», - написал Демидов в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате утреннего обстрела пострадали двое местных жителей. У одного из пострадавших ушиб грудной клетки, у второго осколки стекла травмировали лицо.

По данным Министерства обороны РФ, в небе над Белгородской и Курской областями средства ПВО сбили пять беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Позже МО сообщило о семи сбитых снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью.