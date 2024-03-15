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Гладков сообщил о двух пострадавших в Белгороде после обстрела ВСУ

У одного из пострадавших ушиб грудной клетки, у второго осколки стекла травмировали лицо.
Алексей Курильченко 2024-03-15 09:31:01
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

В результате обстрела украинскими боевиками Белгорода 15 марта пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в своем Telegram-канале, у одного из пострадавших зафиксирован ушиб грудной клетки, он доставлен в больницу. У второго осколки стекла посекли лицо.

Повреждения после обстрела зафиксированы в 23 квартирах. Был зафиксирован прилет на территории школьного стадиона, повреждены беговые дорожки.

По данным Министерства обороны РФ, в небе над Белгородской и Курской областями средства ПВО сбили пять беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Позже МО сообщило о семи сбитых снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью.

#в стране и мире #белгородская область #белгород #Обстрел #Вячеслав Гладков
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