Гладков сообщил о двух пострадавших в Белгороде после обстрела ВСУ

В результате обстрела украинскими боевиками Белгорода 15 марта пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в своем Telegram-канале, у одного из пострадавших зафиксирован ушиб грудной клетки, он доставлен в больницу. У второго осколки стекла посекли лицо.

Повреждения после обстрела зафиксированы в 23 квартирах. Был зафиксирован прилет на территории школьного стадиона, повреждены беговые дорожки.

По данным Министерства обороны РФ, в небе над Белгородской и Курской областями средства ПВО сбили пять беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Позже МО сообщило о семи сбитых снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью.