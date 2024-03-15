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ПВО поразила семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Снаряды противника были уничтожены в воздухе.
2024-03-15 08:35:01
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Киевский режим утром 15 марта совершил попытку обстрела Белгородской области. Противник применил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire производства Чехии.

Как сообщает Министерство обороны России, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь запущенных снарядов в воздухе. Пресечение попытки совершения теракта произошло около 08.15 по московскому времени.

Ранее в небе над Белгородской и Калужской областями были уничтожены два снаряда РСЗО «Град» и пять беспилотников самолетного типа.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #белгородская область #РСЗО Vampire
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