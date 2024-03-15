Два снаряда РСЗО «Град» и пять БПЛА сбили над Белгородской и Калужской областями

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников, а также два снаряда РСЗО БМ-21 «Град» над территориями Белгородской и Калужской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"», - заявили в оборонном ведомстве.

Губернатор Калужской области написал в своем Telegram-канале об уничтожении четырех украинских беспилотников в Дзержинском районе. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работает оперативная группа.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Беспилотник самолетного типа попытался совершить террористическую атаку этой ночью и перехвачен средствами ПВО.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.