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Боррель ужаснулся гибели сотни голодных жителей Газы из-за ударов Израиля

Европейский дипломат Жозеп Боррель выразил ужас из-за новостей из города Газы, в котором погибли более сотни человек в результате ударов Израиля.
Марина Крижановская 2024-03-01 04:12:01
© Фото: Khaled Daoud Keystone Press Agency Globallookpress

Новые трагические эпизоды палестино-израильского конфликта привели в ужас главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В социальной сети Х (ранее Twitter) он прокомментировал удары Израиля по палестинцам в секторе Газа, в результате которых погибли не менее сотни человек. Поступившие новости он назвал «кровавой бойней».

«Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи. Эти смерти абсолютно неприемлемы», - написал Боррель в посте.

Как сообщило вечером 29 февраля палестинское агентство WAFA, в ООН осудили действия израильских вооруженных сил, открывших огонь по голодающим палестинцам на юге города Газа в одноименном анклаве, которые ожидали гуманитарную помощь. В результате ударов убитыми оказались более 100 человек и еще свыше 760 получили ранения.

Под удар попала улица Ар-Рашид на западе города Газа, на которой собрались сотни голодающих палестинцев для получения гуманитарной помощи.

После этого Совбез ООН созвал заседание из-за трагедии при раздаче гумпомощи в Газе, которое пройдет в закрытом режиме.

Как сообщалось 26 февраля, из-за атаки ЦАХАЛ в Газе погибли десять человек, ожидавших гуманитарную помощь.

В частности, израильская артиллерия и беспилотники ударили по людям, которые ждали приезда грузовика с гуманитарной помощью. Они стояли у дороги, когда начался обстрел.

Прежде, 19 февраля, свыше 70 мирных жителей погибли и ранены в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по районам в лагере беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах.

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