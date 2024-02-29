СБ ООН созвал заседание из-за трагедии при раздаче гумпомощи в Газе

Трагедия при раздаче гуманитарной помощи в Газе станет темой для обстоятельного разговора на заседании СБ ООН. Обсуждение вопроса назначено на 1 марта и пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает RT.

«Совбез ООН соберется на закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гумпомощи», - пишет издание.

Речь идет о трагических событиях в секторе Газа, где при раздаче с грузовиков гуманитарной помощи погибли свыше 100 человек. ЦАХАЛ уверяет, что беженцы пострадали в давке, израильские СМИ пишут, что израильские военные стреляли по людям.