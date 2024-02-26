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Из-за атаки ЦАХАЛ в Газе погибли десять человек, ожидающих гуманитарную помощь

Еще 15 человек оказались ранены. Артиллерия и дроны ЦАХАЛ ударили по людям, ожидавшим грузовика с гумпомощью, заявляет палестинское информагентство.
Анастасия Бобылева 2024-02-26 06:05:01
© Фото: © Abboud XinHua Global Look Press

В результате израильской атаки к западу от Газы погибли десять человек. Об этом пишет агентство WAFA.

Сообщается, что артиллерия и беспилотники ЦАХАЛ ударили по людям, которые ждали приезда грузовика с гуманитарной помощью. Они стояли у дороги, когда начался обстрел. По имеющимся данным, не менее 15 человек оказались ранены в результате произошедшего.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет идти до полной победы Израиля над палестинскими боевиками ХАМАС. Он подчеркнул, что эта борьба предполагает боевые действия в Рафахе.

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #погибшие #палестино-израильский конфликт
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