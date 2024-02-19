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WAFA: более 70 мирных граждан погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Пять тел, в основном детей, были извлечены из-под завалов после ударов Израиля по северной части сектора Газа.
Ирина Егорова 2024-02-19 05:33:01
© Фото: Yasser Qudih XinHua Globallookpress

В результате израильских ударов по сектору Газа в воскресенье погибли 70 мирных граждан,  в основном дети и женщины, передает агентство WAFA

«Медицинские источники сообщили, что более 70 мирных жителей были убиты, а другие, были ранены в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по районам в лагере беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах», - сказано в сообщении.

Пять тел, в основном детей, были извлечены из-под завалов после ударов Израиля по северной части сектора Газа. Еще 16 тел жертв были доставлены в больницы после атаки на Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта убито почти 29 000 человек, около 69 000 получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет вести войну в секторе Газа до полной победы над палестинскими боевиками ХАМАС. 

Ранее стало известно, что скоро в Рафахе начнутся активные военные действия. По словам премьера, Израиль намерен освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Он добавил, что освобождение 112 заложников стало возможным благодаря жесткому военному давлению. 

#Израиль #сектор Газа #палестина #атака #мирные жители
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