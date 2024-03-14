МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры уничтожения техники врага, что пытался пробиться в Сподарюшино

Украинские боевики хотели прорваться в Белгородскую область, но результатом стали только потери личного состава и горящая техника с крестами на броне.
2024-03-14 14:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Техника с крестами на броне вновь горит. Это результат попытки прорыва украинских боевиков в Белгородскую область, которую сорвали российские военные. 

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения этой техники - в объектив беспилотника попало уничтожение танка и боевых бронированных машин. 

Полное фиаско на полях сражений неприятель пытается компенсировать, нанося удары по мирным жителям. Российская ПВО сбивает украинские беспилотники и реактивные снаряды один за другим. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе одного из последних обстрелов Белгорода погибла жительница, также имеется трое раненых детей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Харьковская область #белгородская область #уничтожение техники #Сподарюшино
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 