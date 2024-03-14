Опубликованы кадры уничтожения техники врага, что пытался пробиться в Сподарюшино

Техника с крестами на броне вновь горит. Это результат попытки прорыва украинских боевиков в Белгородскую область, которую сорвали российские военные.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения этой техники - в объектив беспилотника попало уничтожение танка и боевых бронированных машин.

Полное фиаско на полях сражений неприятель пытается компенсировать, нанося удары по мирным жителям. Российская ПВО сбивает украинские беспилотники и реактивные снаряды один за другим.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе одного из последних обстрелов Белгорода погибла жительница, также имеется трое раненых детей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.