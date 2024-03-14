Двенадцать украинских беспилотников сбили в небе Белгородской области

Расчеты российских средств ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Также сообщается, что три беспилотника были уничтожены в небе Курской области.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.
Кроме этого, в МО РФ отметили, что над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО противника.
Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в Белгороде после попадания украинского снаряда в авто погиб мирный житель.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»