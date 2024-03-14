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Двенадцать украинских беспилотников сбили в небе Белгородской области

Также Минобороны России сообщает об уничтожении трех украинских беспилотников в Курской области.
2024-03-14 10:46:01
© Фото: РИА Новости

Расчеты российских средств ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Также сообщается, что три беспилотника были уничтожены в небе Курской области. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа. 

Кроме этого, в МО РФ отметили, что над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО противника.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в Белгороде после попадания украинского снаряда в авто погиб мирный житель.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

 
 
 
 
 

#армия #пво #беспилотники #Курская область #белгородская область
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