Двенадцать украинских беспилотников сбили в небе Белгородской области

Расчеты российских средств ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Также сообщается, что три беспилотника были уничтожены в небе Курской области.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

Кроме этого, в МО РФ отметили, что над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО противника.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в Белгороде после попадания украинского снаряда в авто погиб мирный житель.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.









