В результате обстрела Белгородской области погибла жительница, трое детей ранены

В результате очередного обстрела Белгородской области погибла местная жительница - ее автомобиль опрокинулся в кювет из-за взрыва. Еще трое жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду. В одном из многоквартирных домов поселка Беловское трое детей получили легкие ранения от осколков. В Белгороде выявлены повреждения в квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах.

Ранее, утром 14 марта, Белгородская область подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. Министерство обороны сообщило об отражении средствами ПВО восьми снарядов РСЗО. Удары пришлись по Белгороду, где погиб местный житель, также обстрелу подвергся город Грайворон.