МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО противника

Дежурные средства ПВО отразили снаряды РСЗО врага.
2024-03-14 09:02:01
© Фото: РИА Новости

Утром 14 марта киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России. На этот раз для совершения теракта боевики применили реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов РСЗО. Удар был отражен около 08:30 по московскому времени.

Ранее над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. Киев попытался атаковать российские объекты в районе 11.00 по столичному времени 13 марта. В Минобороны уточнили, что противник применил беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #белгородская область #РСЗО
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 