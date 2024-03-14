МО РФ: над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО противника

Утром 14 марта киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России. На этот раз для совершения теракта боевики применили реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов РСЗО. Удар был отражен около 08:30 по московскому времени.

Ранее над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. Киев попытался атаковать российские объекты в районе 11.00 по столичному времени 13 марта. В Минобороны уточнили, что противник применил беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.